Новые ЛиАЗы начали тестировать в Нижнем Новгороде

Как сообщили в региональном Минтрансе, предстоит определить, насколько эта модель надежна, каких затрат требует и подходит ли в качестве замены автобусам, вышедшим из строя.
— Модель оснащена дизельным двигателем ЯМЗ 537, имеет 30 посадочных мест для сидения пассажиров, а также место для размещения инвалидного кресла, — говорится в сообщении.
Кроме того, в этих автобусах есть 8 USB разъемов для зарядки мобильных телефонов, медиапанель, кондиционер и валидаторы для оплаты проезда. Автобусы тестируют на маршруте № 90, который является одним из наиболее популярных в Нижнем Новгороде. Тестирование продлится до конца октября.