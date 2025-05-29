Новые ЛиАЗы начали тестировать в Нижнем Новгороде

Кроме того, в этих автобусах есть 8 USB разъемов для зарядки мобильных телефонов, медиапанель, кондиционер и валидаторы для оплаты проезда. Автобусы тестируют на маршруте № 90, который является одним из наиболее популярных в Нижнем Новгороде. Тестирование продлится до конца октября.