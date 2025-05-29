Белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника

— В итоге, мы пришли к выводу что драник, может быть не только основным блюдом, но и замечательным добавлением к десерту. Его хрустящая корочка, нежный вкус молодого картофеля отлично сочетаются с прохладой и умеренной сладостью настоящего сливочного мороженного, — обращает внимание гендиректор.