Белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника. Подробности пишет портал retail.ru.
В сообщении говорится, что компания «Фуд Репаблик», являющаяся производителем белорусского мороженого под маркой «Milk Republic», объявила про выпуск нового вида — с белорусским драником.
Отмечается, что в мае 2025 года компания начала разрабатывать оригинальную рецептуру сливочного мороженного с драником. Генеральный директор компании Владимир Барышевский отметил, что удалось создать оригинальный, самобытный и гармоничный продукт. Он заметил, что в момент разработки мороженого, были протестированы сотни сочетаний и вкусов.
— В итоге, мы пришли к выводу что драник, может быть не только основным блюдом, но и замечательным добавлением к десерту. Его хрустящая корочка, нежный вкус молодого картофеля отлично сочетаются с прохладой и умеренной сладостью настоящего сливочного мороженного, — обращает внимание гендиректор.
Барышевский подчеркнул, что морожено было изготовлено на основе натуральный сливок и называется «сметанковае». Вместе с тем мороженое выпустят ограниченной серией, «мы планируем поставить ее в первую очередь в те регионы, где мы только заходим на рынок».
— Если потребители хорошо встретят новинку, мы будем производить мороженное с драником на постоянной основе, — пояснил Владимир Барышевский.
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