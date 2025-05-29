Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии решить вопрос с транспортом

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Республики Ингушетия решить вопрос с транспортом для их семейных поездок.
Семья из Республики Ингушетия, в которой воспитывается 11 детей, во время общения с президентом рассказала о проблеме с транспортом при семейных поездках — приходится каждый раз арендовать большую машину или просить знакомых помочь.
«Что касается транспорта, то мы будем считать, что вопрос решен. Коллеги с вами мои свяжутся еще, поговорят. Надо понять, должен быть очень удобный транспорт. Мы вариант найдем точно совершенно, так, чтобы вам было удобно перемещаться», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями.