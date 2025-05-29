Путин назвал многодетные семьи настоящими людьми с душой и сердцем

«Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги и в правительстве, и в администрации, да и в регионах, уверяю вас, говорю совершенно искренне, хотели бы иметь побольше таких друзей как вы. Искренне говорю вам абсолютно, потому что вы настоящие, вы — настоящие люди с душой, с сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей как вы — это надежно, почетно и приятно, просто приятно. С такими людьми общаться приятно», — сказал Путин.