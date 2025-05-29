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Путин назвал многодетные семьи настоящими людьми с душой и сердцем

Путин: иметь таких друзей, как многодетные семьи, надежно и почетно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Многодетные семьи — это настоящие люди с душой и сердцем, а иметь таких друзей — надежно, почетно и приятно, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».

Вячеслав Беляев, отец 11 детей из Пензы, рассказал президенту, что после рождественских праздников он с семьей приехал в один из детских домов с заранее приготовленной программой «Кто хочет иметь друзей — тот сам должен быть дружелюбным». В ходе поездки они показывали детям портреты разных известных и богатых людей и спрашивали: «Кто хочет иметь такого друга?» Беляев подчеркнул, что когда они показали портрет Путина и задали этот вопрос, то все дети из детдома хором закричали: «Мы все!».

«Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги и в правительстве, и в администрации, да и в регионах, уверяю вас, говорю совершенно искренне, хотели бы иметь побольше таких друзей как вы. Искренне говорю вам абсолютно, потому что вы настоящие, вы — настоящие люди с душой, с сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей как вы — это надежно, почетно и приятно, просто приятно. С такими людьми общаться приятно», — сказал Путин.