Росприроднадзор и прокуратура посчитали опасным полигон под Семикаракорском

Росприроднадзор и природоохранная прокуратура выявили нарушения на полигоне ТКО в Семикаракорском районе. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на официальной странице в соцсетях.
По данным Светланы Радионовой, при проверке на полигоне обнаружили многочисленные нарушения. Так, в административной зоне были котлованы с жидкими отходами. Они были просто присыпаны грунтом, без стенок или изоляции.
— Лабораторный анализ показал, что в ямах находятся отходы четвертого класса опасности. По проекту, который прошел государственную экологическую экспертизу, никаких ям для жидких отходов быть не должно, — говорится в сообщении.
Глава Росприроднадзора поясняет: этими действиями компания грубо нарушила условия лицензии на обращение с отходами, проектную документацию и природоохранное законодательство.