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Росприроднадзор и прокуратура посчитали опасным полигон под Семикаракорском

На полигоне в Семикаракорском районе обнаружены котлованы с жидкими отходами.

Источник: Комсомольская правда

Росприроднадзор и природоохранная прокуратура выявили нарушения на полигоне ТКО в Семикаракорском районе. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на официальной странице в соцсетях.

По данным Светланы Радионовой, при проверке на полигоне обнаружили многочисленные нарушения. Так, в административной зоне были котлованы с жидкими отходами. Они были просто присыпаны грунтом, без стенок или изоляции.

— Лабораторный анализ показал, что в ямах находятся отходы четвертого класса опасности. По проекту, который прошел государственную экологическую экспертизу, никаких ям для жидких отходов быть не должно, — говорится в сообщении.

Глава Росприроднадзора поясняет: этими действиями компания грубо нарушила условия лицензии на обращение с отходами, проектную документацию и природоохранное законодательство.