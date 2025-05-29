«Футбольная команда»: Путин поздравил отца с 11 детьми

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка, отметив, что здорово иметь целую «футбольную команду».