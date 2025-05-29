«Футбольная команда»: Путин поздравил отца с 11 детьми

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в шутку попросил многодетного отца из Ингушетии Беслана Боголова не извиняться за то, что у него из 11 детей только одна девочка, отметив, что здорово иметь целую «футбольную команду».
Глава государства в четверг встретился с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», и матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня». В частности, глава государства пообщался с многодетной семьей из Ингушетии. Отец семейства Беслан Боголов рассказал президенту, что у них в семье 11 детей.
«В основном мальчики, честно сказать. Десять мальчиков, одна девочка», — отметил Боголов.
«Вы как будто извиняетесь. Отлично! Это же здорово, такую команду иметь. Футбольную команду прям целиком», — пошутил в ответ Путин.