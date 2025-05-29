Омскую молодежь поддержали в вопросах трудоустройства новым интернет-проектом

Экосистема планирует предоставлять услуги по определению собственных профессиональных интересов, поиску постоянной работы или временной занятости, а также по освоению новых профессий. Пока проект «обкатывается» в 11 регионах, но к сентябрю разработчики обещают полноценную работу сервиса на всей территории РФ.