Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью.
Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева — мать-героиня из Ингушетии — и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей.
«А еще, Владимир Владимирович, Мухаммад хотел стихотворение прочитать, если можно», — сказала Марьям.
«Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотел поделиться стихотворением от мамы», — сказал Мухаммад.
«Давай», — ответил президент.
Мухаммад прочитал написанное его матерью стихотворение про «край любимый» — Ингушетию.
«Умница. Молодец», — сказал Путин.