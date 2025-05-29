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Путин похвалил мальчика, который прочитал написанное мамой стихотворение

Путин похвалил прочитавшего стихи про Ингушетию мальчика из многодетной семьи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил мальчика Мухаммада из многодетной семьи, который прочитал стихотворение про Ингушетию, написанное его матерью.

Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева — мать-героиня из Ингушетии — и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей.

«А еще, Владимир Владимирович, Мухаммад хотел стихотворение прочитать, если можно», — сказала Марьям.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я бы хотел поделиться стихотворением от мамы», — сказал Мухаммад.

«Давай», — ответил президент.

Мухаммад прочитал написанное его матерью стихотворение про «край любимый» — Ингушетию.

«Умница. Молодец», — сказал Путин.