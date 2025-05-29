Путин отметил важность физической подготовки для детей

«То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна», — сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.