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Путин отметил важность физической подготовки для детей

Путин: хорошая предварительная физическая подготовка очень важна для детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава».

Дети семьи Хамхоевых из Республики Ингушетия занимаются дзюдо, футболом и другими видами спорта.

«То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна», — сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.