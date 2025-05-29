Путин отметил важность физической подготовки для детей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Хорошая предварительная физическая подготовка очень нужна и важна для детей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава».
Дети семьи Хамхоевых из Республики Ингушетия занимаются дзюдо, футболом и другими видами спорта.
«То, что ты ходил до этого в зал, занимался спортом в целом, тебе точно совершенно помогло начать успешно заниматься дзюдо. Хорошая предварительная физическая подготовка, она очень нужна и важна», — сказал Путин в ходе общения с одним из детей семьи Хамхоевых.