Отпразднуем? План мероприятий на День города Симферополя

Бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке имени Гагарина будет работать 31 мая и 1 июня с 20:30 до 22:00. Приходите с детьми, друзьями и родственниками! Участвуйте в активностях и наслаждайтесь атмосферой праздника! Мы уверены, что День города подарит вам незабываемые эмоции и массу положительных впечатлений! — говорят организаторы мероприятий. источник: пресс-служба администрации Симферополя.