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Летние ограничения для тяжелых фур введут в Ростовской области

С 1 июля в Ростовской области начнут действовать ограничения для фур.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля по 30 сентября 2025 года в Ростовской области будут действовать ограничения для тяжелых фур с разрешенной массой свыше 26 тонн. Об этом информирует пресс-служба министерства транспорта региона.

Ограничения введут на автодороге магистраль «Дон» — хутор Сетраки — хутор Лозовой — Артамошкин в Чертковском районе. Объезд будет осуществляться по трассе М-4 «Дон».

Напомним, ранее в Ростовской области в целях безопасности дорожного движения закрыли разворот на участке трассы А-135.

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