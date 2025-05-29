Летние ограничения для тяжелых фур введут в Ростовской области

С 1 июля по 30 сентября 2025 года в Ростовской области будут действовать ограничения для тяжелых фур с разрешенной массой свыше 26 тонн. Об этом информирует пресс-служба министерства транспорта региона.
Ограничения введут на автодороге магистраль «Дон» — хутор Сетраки — хутор Лозовой — Артамошкин в Чертковском районе. Объезд будет осуществляться по трассе М-4 «Дон».
Напомним, ранее в Ростовской области в целях безопасности дорожного движения закрыли разворот на участке трассы А-135.
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