Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Ингушский журналист Ториев внесен в перечень террористов и экстремистов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ингушский журналист Магомед Ториев* (иноагент) внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Физические лица… Ториев* Магомед Идрисович, 20.02.1978 г. р.», — говорится в перечне.

Минюст РФ включил Ториева* в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года. Как отмечали в ведомстве, журналист «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента». Сейчас по данным Минюста, он проживает за пределами России.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.