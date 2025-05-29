Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ингушский журналист Магомед Ториев* (иноагент) внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Физические лица… Ториев* Магомед Идрисович, 20.02.1978 г. р.», — говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.