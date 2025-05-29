Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Минюст РФ включил Ториева* в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года. Как отмечали в ведомстве, журналист «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента». Сейчас по данным Минюста, он проживает за пределами России.