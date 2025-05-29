Стало известно, когда дождь смоет тополиный пух со всех улиц Самары

Жители Самары начали массово жаловаться на вездесущий тополиный пух. Горожанам не нравится, что он попадает в глаза и нос, а также проникает в жилища.
Синоптики уже дали прогноз на ближайшие дни и у самарцев появится надежда, что ненавистный пух будет смыт с местных улиц.
Последние дни мая 2025 года станут для самарцев одними из самых жарких в этом месяце. Столбик термометра будет достигать +33 градусов. Дождей в эти дни не предвидится.
А вот с 1 июня по словам специалистов могут начаться дожди. В сам День защиты детей он не будет сильным, но 2 и 3 числа ожидается гроза, ливень и снижение жары до +26 градусов.
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