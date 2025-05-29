Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда дождь смоет тополиный пух со всех улиц Самары

Жители Самары начали массово жаловаться на вездесущий тополиный пух.

Жители Самары начали массово жаловаться на вездесущий тополиный пух. Горожанам не нравится, что он попадает в глаза и нос, а также проникает в жилища.

Синоптики уже дали прогноз на ближайшие дни и у самарцев появится надежда, что ненавистный пух будет смыт с местных улиц.

Последние дни мая 2025 года станут для самарцев одними из самых жарких в этом месяце. Столбик термометра будет достигать +33 градусов. Дождей в эти дни не предвидится.

А вот с 1 июня по словам специалистов могут начаться дожди. В сам День защиты детей он не будет сильным, но 2 и 3 числа ожидается гроза, ливень и снижение жары до +26 градусов.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!