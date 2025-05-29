Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с семьями

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал прерываться на телефонный разговор во время общения с многодетными семьями.
Глава государства в четверг проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие Марьям Хамхоева — мать-героиня из Ингушетии — и ее супруг Беслан Боголов. Они воспитывают 11 детей.
Во время общения с семьей из Ингушетии у президента зазвонил телефон. Путин посмотрел, кто звонит, но не стал брать трубку.
Телефон продолжил звонить, президент вновь посмотрел на него и взял трубку, но разговаривать со звонившим не стал. Он быстро положил трубку и вернулся к разговору с детьми.