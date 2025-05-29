Путин рассказал об уникальности Крыма

«В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей… Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими», — добавил президент.