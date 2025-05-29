МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал об уникальности Крыма, особенностях местного воздуха и его пользе для здоровья людей.
«Что касается Крыма, его климата и так далее — это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете. Но Крым даже среди них занимает особое место», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Он рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории.
«В целом в Крыму, и на южном берегу особенно, это имеет чрезвычайно важное значение, оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей… Испокон веков люди туда ездили на оздоровление. И особенно это связано было с теми, у кого есть какие-то проблемы с легкими», — добавил президент.