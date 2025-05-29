Минтруд РТ напомнил о выплатах семьям с детьми-инвалидами

«Показатель детской инвалидности в Татарстане меньше, чем в целом России. Конечно, свою роль играет медицина, ранние скрининги еще на этапе беременности», — отметила она.
Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказываются серьезные меры социальной поддержки. Во-первых, Минтруд РТ «дотягивает» их доходы до уровня прожиточного минимума. Во-вторых, семьи получают ежемесячные пособия и денежные выплаты.
«Есть редкое заболевание — фенилкетонурия, оно очень затратное с точки зрения лечения. С этого года по решению Раиса РТ введена выплата в размере половины ПМ, а это более 7 тыс. рублей ежемесячно», — сообщила Зарипова.
Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.
«Поддержка семей — неизменный приоритет в нашей работе. Семья — основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», — сказал Минниханов.
Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».