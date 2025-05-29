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Минтруд РТ напомнил о выплатах семьям с детьми-инвалидами

В настоящее время в Татарстане проживает 18 тыс. детей с инвалидностью. Семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии, пользуются различными мерами соцподдержки. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.

«Показатель детской инвалидности в Татарстане меньше, чем в целом России. Конечно, свою роль играет медицина, ранние скрининги еще на этапе беременности», — отметила она.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказываются серьезные меры социальной поддержки. Во-первых, Минтруд РТ «дотягивает» их доходы до уровня прожиточного минимума. Во-вторых, семьи получают ежемесячные пособия и денежные выплаты.

«Есть редкое заболевание — фенилкетонурия, оно очень затратное с точки зрения лечения. С этого года по решению Раиса РТ введена выплата в размере половины ПМ, а это более 7 тыс. рублей ежемесячно», — сообщила Зарипова.

Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.

«Поддержка семей — неизменный приоритет в нашей работе. Семья — основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», — сказал Минниханов.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».