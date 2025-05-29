Минтруд РТ напомнил о выплатах семьям с детьми-инвалидами

В настоящее время в Татарстане проживает 18 тыс. детей с инвалидностью. Семьи, воспитывающие детей с особенностями в развитии, пользуются различными мерами соцподдержки. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.