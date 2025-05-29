Тольяттинская «Лада» планирует продлить сотрудничество с вратарем М. Третьяком

Волжане хотят, чтобы 28-летний голкипер задержался в Тольятти еще на год.
Максим Третьяк перешел в «Ладу» в нынешнем сезоне. Защищал ворота «автозаводцев» в восьми встречах. Отбил 151 шайбу, пропустил 17. Процент отраженных бросков составляет 89,9%. Коэффициент надежности — 3,13 балла.
«Клуб заинтересован в продлении соглашения с Максимом Третьяком на год», — заявил ТАСС спортдиректор волжан Сергей Гомоляко.
Недавно 16-летний форвард «Ладьи» Иван Кулагин объяснил, чего команде не хватило для попадания в Золотой дивизион на Востоке в МХЛ.
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!