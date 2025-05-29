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Тольяттинская «Лада» планирует продлить сотрудничество с вратарем М. Третьяком

Волжане хотят, чтобы 28-летний голкипер задержался в Тольятти еще на год.

Волжане хотят, чтобы 28-летний голкипер задержался в Тольятти еще на год.

Максим Третьяк перешел в «Ладу» в нынешнем сезоне. Защищал ворота «автозаводцев» в восьми встречах. Отбил 151 шайбу, пропустил 17. Процент отраженных бросков составляет 89,9%. Коэффициент надежности — 3,13 балла.

До этого выступал за ХК «Сочи», рижское «Динамо», столичный ЦСКА и владивостокский «Адмирал». Всего в КХЛ провел 124 матча. Нынешнее соглашение с тольяттинцами рассчитано до 31 мая 2025-го.

«Клуб заинтересован в продлении соглашения с Максимом Третьяком на год», — заявил ТАСС спортдиректор волжан Сергей Гомоляко.

Недавно 16-летний форвард «Ладьи» Иван Кулагин объяснил, чего команде не хватило для попадания в Золотой дивизион на Востоке в МХЛ.

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