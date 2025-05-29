Омск и Петропавловск могут стать городами-побратимами

Гости уже побывали на мемориале воинской славы в парке 30-летия Победы и посетили площадку «Патриот». Следующей точкой стали выставки «Омская марка» и «Инновации года», где гости смогли оценить продукцию омских предпринимателей. Как сообщил Сергей Шелест, на последних стендах вниманию омичей также представлена продукция семи предприятий из Петропавловска. Они привезли в Омск кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, национальные казахские украшения и наряды.