В школах Прикамья откроются новые агроклассы

В рамках работы агрокласса для обучающихся будет предусмотрена не только теория, но и практика, в том числе экскурсии на предприятие, взаимодействие со специалистами отрасли, прикладное изучение технических программ АПК. Руководитель ООО СПК «Колхоз им. Чапаева» добавила, что важнейшим направлением работы со школьниками является их мотивация: «Мы предложили ребятам выкупить для столовой то, что они сами вырастят в теплице. Так они будут понимать, что любой труд востребован и должен быть вознагражден». Кроме этого, на территории Кунгурского округа предприятие создает дополнительную инфраструктуру для комфортной жизни молодых людей на селе. В частности, строятся спортивные площадки и залы, благоустраиваются скверы.