В школах Прикамья откроются новые агроклассы

Нехватка рабочих рук является серьезным препятствием для развития АПК. В Прикамье этой проблеме уделяется особое внимание. Для привлечения молодых специалистов в сельскую местность осуществляется комплекс профориентационных мероприятий, в частности открываются новые агроклассы. Сегодня на территории региона уже функционируют 33 профильных класса в 16 учебных заведениях. Всего в них обучается 682 школьника.
Новые агроклассы, которые планируется открыть в текущем году в муниципалитетах, будут оснащены современным оборудованием и необходимыми учебными материалами. Это позволит ребятам уже со школьной скамьи познакомиться с особенностями современного сельского хозяйства. Среди направлений в агроклассах развиваются городское фермерство, робототехника, основы сельскохозяйственной механизации и экономики в сфере АПК. Такой формат обучения направлен на подготовку квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства и помогает сформировать потенциальную кадровую базу.
Министр АПК Пермского края Анна Быкова отмечает, что агроклассы создают возможности для сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями-работодателями. «Очень важно, что у каждого класса есть индустриальный партнер. Это означает, что в будущем местные сельхозтоваропроизводители будут обеспечены необходимыми трудовыми ресурсами. В конечном счете это позволит реализовать задачи по развитию агропромышленного комплекса, поставленные нам губернатором, обеспечить продовольственную безопасность нашей страны», — подчеркнула госпожа Быкова. Предприятиями-партнерами проекта являются ООО «Птицефабрика Менделеевская», ООО «Агрофирма “Труд”, СПК “Колхоз им. Чапаева”, ООО “ТорАгро”, ООО “Антар”, КФХ Утяганов И. Ф.
По словам руководителя ООО СПК «Колхоз им. Чапаева» Ольги Поповой, предприятие уже вложило 4 млн руб. в обустройство агрокласса в МАОУ «Троицкая основная общеобразовательная школа» Кунгурского округа. Ольга Попова отмечает, что основной особенностью сельскохозяйственной отрасли на сегодня является ее масштабная цифровизация, поэтому агроклассы обеспечивают необходимым техническим оснащением. Для нужд кабинета были закуплены ноутбуки, цифровые микроскопы и панель, сделан ремонт, куплена теплица для практических занятий.
В рамках работы агрокласса для обучающихся будет предусмотрена не только теория, но и практика, в том числе экскурсии на предприятие, взаимодействие со специалистами отрасли, прикладное изучение технических программ АПК. Руководитель ООО СПК «Колхоз им. Чапаева» добавила, что важнейшим направлением работы со школьниками является их мотивация: «Мы предложили ребятам выкупить для столовой то, что они сами вырастят в теплице. Так они будут понимать, что любой труд востребован и должен быть вознагражден». Кроме этого, на территории Кунгурского округа предприятие создает дополнительную инфраструктуру для комфортной жизни молодых людей на селе. В частности, строятся спортивные площадки и залы, благоустраиваются скверы.
Ольга Попова считает, что агроклассы и новый подход к обучению поспособствуют притоку необходимых отрасли специалистов. «Если мы хотим обеспечить себя высококвалифицированными кадрами, то нужно выращивать их самостоятельно. Причем важно начинать не столько со школьной скамьи, сколько с детского сада. Мы готовы оказывать материальную поддержку, заключать с ребятами целевые договоры для их дальнейшего обучения, предоставлять стипендии и жилье. Мы видим, что они вовлечены в агропроцесс и перестают считать АПК неперспективной и несовременной отраслью. Наша задача — еще больше влюбить их в сельское хозяйство», — подчеркнула она.
В Прикамье господдержка сельхозтоваропроизводителей в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» в 2025 году составит около 21 млн руб. Для них будет предусмотрено возмещение 90% средств на оснащение агротехнологических классов общеобразовательных учебных заведений. Объем этой субсидии в 2025 году составит 10,3 млн руб. Еще 1,8 млн руб. будет направлено на возмещение 95% понесенных затрат на дополнительные выплаты учителям агроклассов.