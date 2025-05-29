В челябинских автобусах будут показывать расписание самолетов

По словам Александра Егорова, замминистра дорожного хозяйства и транспорта области, новый сервис в режиме онлайн выводит на экраны информацию, полученную напрямую от систем аэропорта. Подобное нововведение облегчит жизнь челябинцам, регулярно пользующимся самолётами, позволит им узнавать заранее о переносе, отмене или задержке рейсов.