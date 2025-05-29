Лукашенко возмутился, что падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров, которое состоялось 29 мая, возмутился, что падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума, пишет БелТА.
Александр Лукашенко подчеркнул, что падеж скота является вопросом, которые разрушает животноводческую отрасль.
— О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума! — возмутился глава государства.
Президент, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину, который ранее занимал должность главы Минского облисполкома, заметил, что он должен как никто другой хорошо понимать суть вопроса, а также способы решения. Отмечается, что Александр Лукашенко уже обозначал реальный и простой путь решения проблемы, связанной с падежом скота.
Так, в Беларуси существует ряд хозяйств, в которых падеж находится на довольно низком уровне или же вообще отсутствует. Указанные хозяйства занимаются и откормом, и воспроизводством стада. Это значит, что из хозяйств Могилевской, Витебской и или же других областей, где имеется падеж скота, следует забирать телят, заплатив за них соответствующую стоимость, а затем переводить туда, где с ними хорошо обходятся, имеется соответствующее содержание и работают ветеринарные врачи.
— Если ты гробишь молодняк, его надо просто забрать и перевести, — цитирует БелТА главу республики.
Вместе с тем президент заявил:
— Я хочу, чтобы присутствующие здесь, и премьер-министр, и министр, особенно вице-премьер, которому десять раз об этом говорили, объяснили: так ли везде. председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложат, сколько посадили за это. Еще раз подчеркиваю: я как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток — телят. Как это можно?
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что особо возмутителен тот факт, что к сокрытию падежа причастны ветврачи. Указанное показал проведенный по Беларуси, и в особенности в Витебской области, оперативный контроль во время подготовки к совещанию.
— Что мы заметили? Районные ветврачи, вместо того чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж. Доходит до ужаса. Это кошмар. Это недопустимо. За это надо нести уголовную ответственность, — заявил президент.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников о жестоком разговоре в 2025 году.
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