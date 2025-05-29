Лукашенко возмутился, что падеж скота в Беларуси достиг исторического максимума

— Я хочу, чтобы присутствующие здесь, и премьер-министр, и министр, особенно вице-премьер, которому десять раз об этом говорили, объяснили: так ли везде. председатель Комитета госконтроля и генеральный прокурор, который контролирует эти вопросы, доложат, сколько посадили за это. Еще раз подчеркиваю: я как человек деревенский и работавший в сельском хозяйстве вообще не понимаю, как можно допустить гибель маленьких этих деток — телят. Как это можно?