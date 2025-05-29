В Кудрово обнаружили разросшееся поле борщевика. Собственников земли могут ждать штрафы

Отмечается, что заросший участок принадлежит ООО «Аквитания», ООО «Имоби» и частному лицу. Собственникам направлены уведомления о дате составления протокола по факту обнаружения сорняка. Если они не явятся, документы будут оформлены автоматически 16 июня и переданы в административную комиссию Всеволожского района, добавляют в пресс-службе, подчеркивая, что за состояние частных территорий отвечают собственники.
В ходе проверки 50 адресов месяц назад также было обнаружено большое поле борщевика — площадью 140 гектаров — на дороге в Новосергиевку, принадлежащее 32 владельцам. Им выдали предписания, но на 26 мая 12 участков остались необработанными от сорняка. Теперь нарушителям также грозят административные протоколы.
За нарушение требований по удалению борщевика предусмотрены штрафы: до 2 000 рублей — для физических лиц, до 7 000 рублей — для должностных, и до 25 000 рублей — для юридических. В то же время местные власти считают, что за крупные территории штрафы должны быть выше.
«Хотелось бы, чтобы штрафы за большие участки составляли 250 000 рублей, тогда собственникам будет выгоднее нанять косарей, обработку или трактора. Пока, к сожалению, размер участка не влияет на сумму штрафа», — подчеркивает представитель муниципалитета.
В пресс-службе также добавляют, что на землях, находящихся в ведении поселения, уже идет химическая обработка гербицидами. Работы стартовали 28 мая и охватят 19 гектаров в Янино-1, Янино-2, Новосергиевке, Суоранде, Заневке, Хирвости и Кудрово. Через две недели специалисты проверят результат и при необходимости проведут повторное опрыскивание.
Сразу после майских праздников правительство РФ согласовало общефедеральные штрафы для владельцев земли за игнорирование проблемы борщевика. Лендлордов по всей стране будут наказывать, если они не борются с опасным сорняком. «Фонтанка» узнала, кто и сколько на борщевике зарабатывает уже сейчас.