В Кудрово обнаружили разросшееся поле борщевика. Собственников земли могут ждать штрафы

За нарушение требований по удалению борщевика предусмотрены штрафы: до 2 000 рублей — для физических лиц, до 7 000 рублей — для должностных, и до 25 000 рублей — для юридических. В то же время местные власти считают, что за крупные территории штрафы должны быть выше.