Крупнейший федеральный застройщик начал строительство первого объекта в Ростове

В целом развивать собираются около 200 га. В частности, 85 га отвели под благоустройство, 7 га выделили для транспортной инфраструктуры, еще 55 га — для социальных и общественных объектов. В новом микрорайоне намерены возвести поликлинику, школу на 2450 мест, три детских сада на 900 малышей.