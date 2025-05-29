Крупнейший федеральный застройщик начал строительство первого объекта в Ростове

Крупнейший федеральный застройщик начал возводить свой первый объект на левобережье Ростова-на-Дону. Речь идет о новом ЖК, проект стартует с двух домов высотой 18 и 26 этажей, а потом появится целый микрорайон. Об этом сообщает «Город N».
Строительные работы начали в районе улицы Пойменной. Проект рассчитан на 18 лет, и за это время должны возвести 31 многоэтажку, то есть примерно 650 тысяч кв. метров жилья на 43 га.
В целом развивать собираются около 200 га. В частности, 85 га отвели под благоустройство, 7 га выделили для транспортной инфраструктуры, еще 55 га — для социальных и общественных объектов. В новом микрорайоне намерены возвести поликлинику, школу на 2450 мест, три детских сада на 900 малышей.
Напомним, застройщик арендует землю без торгов, так как масштабный инвестпроект несет экономическую, налоговую и социальную пользу. Почти 900 квартир общей площадью более 32 тысяч кв. метров планируют отдать под социальное жилье. Также застройщика обязали сделать пруд, парк и скверы.
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