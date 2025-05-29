В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. В заказнике «Сестрорецкое болото» волонтеры перенесли через дорогу более 18 тысяч жаб и 3,6 тысячи лягушек, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
«По результатам волонтерской акции силами 326 волонтеров было перенесено в сторону озера Сестрорецкий Разлив и обратно в лес 22 320 амфибий, из них 18 712 жаб, 3608 лягушек», — говорится в сообщении.
Акция «Дорогу амфибиям» проводилась в заказнике «Сестрорецкое болото» во время сезонной миграции — с 15 апреля до 20 мая. От волонтеров поступило более 700 заявок на участие.
На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон — жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, а затем снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, примерно в километре от музея «Шалаш Ленина» в Разливе. Трасса становится для них серьезным препятствием. Чтобы сохранить популяцию, на помощь земноводным ежегодно приходят волонтеры.
На участке миграции вдоль дороги устанавливают ограждение из сетки длиной около километра и высотой примерно 0,5 метра. Мигрирующие жабы скапливаются у преграды, а волонтеры аккуратно переносят их через дорогу, обязательно надев нитяные перчатки. Если амфибий становится слишком много, волонтеры используют ведра. При этом они ведут учет особей.