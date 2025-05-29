В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 22 тысяч жаб и лягушек

На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон — жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, а затем снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, примерно в километре от музея «Шалаш Ленина» в Разливе. Трасса становится для них серьезным препятствием. Чтобы сохранить популяцию, на помощь земноводным ежегодно приходят волонтеры.