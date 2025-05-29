С 1 июня для подростков в Петербурге введут комендантский час

Родителей, чьи дети окажутся в неподобающем месте поздно вечером или ночью, могут привлечь к ответственности и взыскать штраф размером от 1000 до 3000 рублей. Ответственность предусмотрена не только для физлиц, но и для индивидуальных предпринимателей и организаций. Первые рискуют быть оштрафованными на сумму от 3000 до 5000 рублей, вторые — от 10 000 до 15 000 рублей.