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Супруги прожили вместе 70 лет и раскрыли секрет прочного брака

Американская пара отпраздновала очередную годовщину свадьбы 21 мая.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Американцы отмечают 70-летний юбилей свадьбы
Источник: Los Alamos Daily Post

Дон и Лорри Дэвидсон из США считают, что секрет долгой совместной жизни кроется в настроении пары перед сном. Об этом написало издание Los Alamos Daily Post. По мнению супругов, нельзя ложиться в кровать со злостью друг на друга. Также Дон добавил, что в отношениях нужно разговаривать, обсуждать разногласия.

Пара познакомилась в офисе страхового бюро штата Иллинойс и поженилась 21 мая 1955 года. Лорри тогда исполнилось 26 лет, а Дону — 23 года. По словам мужчины, Лорри собой словно дополнила мозаику его жизни недостающим пазлом.

Пара воспитала четверых детей. А сегодня Дон и Лорри наслаждаются компанией девяти внуков, 13 правнуков и одного праправнука.

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