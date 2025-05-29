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В МВД рассказали о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства внутренних дел.

Источник: © РИА Новости

«Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», — говорится в заявлении.

На опубликованном ведомством скриншоте видно, что на мошенническом сайте есть услуга «приема обращений», где потенциальная жертва должна указать личные данные.

Ресурс уже направили на блокировку, но возможно появление схожих, предупредили в МВД.

Полиция рекомендует внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать подделку.