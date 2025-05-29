В МВД рассказали о новой схеме мошенничества

«Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах», — говорится в заявлении.
На опубликованном ведомством скриншоте видно, что на мошенническом сайте есть услуга «приема обращений», где потенциальная жертва должна указать личные данные.
Ресурс уже направили на блокировку, но возможно появление схожих, предупредили в МВД.
Полиция рекомендует внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать подделку.