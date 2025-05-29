Школьника удалили с ЦЭ за мобильный телефон

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Министерство образования обнародовало предварительные итоги централизованного экзамена по белорусскому и русскому языку, который прошел в Беларуси в четверг.
Для прохождения этого ЦЭ зарегистрировались 56 914 выпускников школ. Из них русский язык выбрали 46 122 человека, белорусский — 10 792.
К экзамену приступили не все: 143 одиннадцатиклассника не явились по разным причинам, в том числе из-за болезни или участия в спортивных соревнованиях. При этом от испытания освободили 462 человек, среди которых 164 — олимпиадники.
Для доставки в пункты проведения экзамена были задействованы 852 школьных автобуса. За сдачей испытания следили почти 7800 педработников по всей стране.
Однако нарушения все-таки были. С экзамена удалили двух человек: за наличие мобильного телефона и несоблюдение тайминга, отведенного на выполнение работы.
Еще два выпускника не смогли завершить ЦЭ по состоянию здоровья. Учащимся оказали медицинскую помощь.
Результаты первого ЦЭ.
Первый централизованный экзамен — по предмету на выбор — состоялся в понедельник 26 мая.
Для его прохождения зарегистрировались более 56,9 тысячи выпускников. На экзамене не присутствовали 146 человек — из-за болезни или участия в спортивных соревнованиях. Кроме того, от ЦЭ освободили 478 человек.
Из-за отсутствия паспортов в пункты ЦЭ не были допущены три человека. Что касается проноса мобильных телефонов, таких случаев зарегистрировано не было.
Напомним, в этом году Минобр ввел новшество: все школьники должны сдать свои электронные устройства при входе в здание, где проводится ЦЭ. Ранее гаджеты сдавались перед аудиторией.