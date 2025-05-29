«Пожалуйста, помогите найти жену». Экс-хоккеист сборной Беларуси просит помощи в поисках пропавшей жены Екатерины Казнадей

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», Екатерина Казнадей проживает в Минске, последнее ее местонахождение — вблизи станции метро «Уручье» 28 мая примерно в 19.00. До настоящего времени о том, где именно она находится, ничего неизвестно.