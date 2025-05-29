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«Пожалуйста, помогите найти жену». Экс-хоккеист сборной Беларуси просит помощи в поисках пропавшей жены Екатерины Казнадей

Экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей просит помочь найти пропавшую жену.

Источник: Комсомольская правда

Экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей у себя в соцсетях просит помочь найти пропавшую жену Екатерину Казнадей.

— Пожалуйста, помогите найти жену, — написал у себя в соцсетях экс-хоккеист.

Экс-хоккеист сборной Беларуси просит помощи в поисках пропавшей жены. Фото: соцсети Ильи Казнадея.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», Екатерина Казнадей проживает в Минске, последнее ее местонахождение — вблизи станции метро «Уручье» 28 мая примерно в 19.00. До настоящего времени о том, где именно она находится, ничего неизвестно.

Среди примет называются рост около 170 сантиметров, плотное телосложение, серо-голубые глаза, длинные русые мелированные волосы, которые преимущественно собраны в пучок. Девушка была одета в бежевый спортивный костюм, кроссовки Lacoste. При себе у нее был рюкзак бренда Calvin Кlein.

«Может быть дезориентирована. Может нуждаться в медицинской помощи», — подчеркивается в сообщении.

Сообщить информацию можно в милицию по номеру 102 или же по номеру поисково-спасательной службы 7733.

Ранее маленький мальчик гулял и потерялся в Могилеве: «Не мог назвать ни имени, ни адреса».

Кстати, два зубренка родились у обычных коров на ферме в Беларуси: «Один выглядит полностью как зубренок, у второго “талия” от зубра, а цвет — черный».

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