Комары-переносчики уже в России: стоит ли бояться опасной лихорадки чикунгунья

Эксперты утверждали, что наилучший способ защитить себя от смертельно опасной лихорадки чикунгунья — отказаться от поездок в Таиланд и другие регионы, в которых могут обитать переносящие ее насекомые. Однако тигровых комаров, которые разносят эту инфекцию, уже обнаружили и в России, а именно в Краснодарском крае и в Крыму. Как защититься от чикунгуньи и смогут ли опасные москиты долететь до столичного региона, где погодные условия в последние годы стали по жаре не уступать южным краям, «Вечерняя Москва» спросила у вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.