Комары-переносчики уже в России: стоит ли бояться опасной лихорадки чикунгунья

Эксперты утверждали, что наилучший способ защитить себя от смертельно опасной лихорадки чикунгунья — отказаться от поездок в Таиланд и другие регионы, в которых могут обитать переносящие ее насекомые. Однако тигровых комаров, которые разносят эту инфекцию, уже обнаружили и в России, а именно в Краснодарском крае и в Крыму. Как защититься от чикунгуньи и смогут ли опасные москиты долететь до столичного региона, где погодные условия в последние годы стали по жаре не уступать южным краям, «Вечерняя Москва» спросила у вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.
Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, которое передается человеку через комариные укусы. Однако условия для передачи инфекции возникают не так часто, рассказал специалист:
— Случаев заражения не так уж и много. Были небольшие вспышки заболеваемости в Европе и Соединенных Штатах. Также подобные вспышки могут быть в Африке и Индии.
Симптомы лихорадки проявляются через 2−12 дней после укуса. К ним относятся:
высокая температура;боли в суставах;сыпь;тошнота;слабость.
— Заболевание может протекать по-разному: достаточно легко и быстро или затянуться и принять хроническое течение, — предупредил Альтштейн.
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Единственный надежный способ защиты от лихорадки — предотвращение укусов комаров, то есть использование репеллентов, подчеркнул вирусолог.
— Не рекомендовать людям ездить туда, где встречаются те или иные комары, довольно сложно. Комары есть везде. Поэтому можно путешествовать где угодно, но при этом защищаться от укусов москитов, — отметил вирусолог.
По его словам, в настоящее время идет разработка вакцины против лихорадки чикунгунья. Однако, так как случаев заражения мало, этот процесс идет медленно.
— С учетом того, что заражения этим вирусом происходят не так часто, а в подавляющем числе случаев люди выздоравливают, не стоит особенно беспокоиться о том, что переносящие лихорадку комары долетят из южных регионов до Москвы или других краев, — заверил эксперт.
О вирусе лихорадки чикунгунья известно еще с 50-х годов прошлого века, и случаи заболевания им встречаются уже на протяжении многих лет. Поэтому не стоит сильно беспокоиться об этом вирусе, но нужно защищаться от комаров и их укусов, заключил Альтштейн.
Симптомы лихорадки проявляются через 2−12 дней после укуса: это сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь.
В конце мая на Шри-Ланке произошла самая активная за последние 20 лет вспышка смертельной лихорадки чикунгунья. Посольство РФ на острове рекомендует россиянам устанавливать защитные сетки, пользоваться репеллентами и носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров.