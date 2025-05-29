Путин назвал залог счастливой жизни и успеха

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Детям, рожденным в любви, гарантированы счастливая жизнь и успех, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Действительно, любовь, она в основе христианства. Ну, пожалуй, всех других мировых религий, но в христианстве, наверное, в первую очередь, да и в основе нашей жизни. И если дети появляются в любви, то тогда им гарантированы счастливая жизнь и жизненный успех. Это чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.
Также президент отметил, что любовь находится в центре любой семьи и в основе счастья.