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Путин назвал залог счастливой жизни и успеха

Путин заявил, что если дети рождаются в любви, им гарантирована счастливая жизнь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Детям, рожденным в любви, гарантированы счастливая жизнь и успех, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Действительно, любовь, она в основе христианства. Ну, пожалуй, всех других мировых религий, но в христианстве, наверное, в первую очередь, да и в основе нашей жизни. И если дети появляются в любви, то тогда им гарантированы счастливая жизнь и жизненный успех. Это чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.

Также президент отметил, что любовь находится в центре любой семьи и в основе счастья.