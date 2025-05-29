Топ самых значимых матчей Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Блестящая победу сотворили самарцы в конце сложного для них 2024 года. На фоне постоянных слухов об увольнении тренера, которые ходили вокруг команды, и новостей о смене вектора развития клуба, «Крылья» прихлопнули питерский «Зенит» с его чемпионским составом и на его поле. Футболисты бились не только за свое имя, но и за тренера. Вдвойне принципиальной игра стала для Ивана Сергеева, который забил своей бывшей команде сразу 2 мяча. Эта победа была очень важна в плане эмоций, с которыми самарские футболисты уходили на зимний перерыв в чемпионате. А после возобновления турнира команда заняла 10-е место и осталась в элитном дивизионе.