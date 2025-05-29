Топ самых значимых матчей Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов»

194 игры: 85 побед и 35 ничьих — таков итог самарского этапа карьеры футбольного тренера Игоря Осинькина. Какие матчи были самыми значимыми для наставника на тренерском мостике «Крыльев Советов», мы решили напомнить в нашем материале.
Несколько дней назад стало известно о том, что Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов». Пятилетнее сотрудничество наставника и клуба подошло к концу — это, по официальной версии, обоюдное решение. 28 мая тренер встретился с болельщиками клуба на прощальной автограф-сессии, а на следующий день получил из рук губернатора Самарской области награду — знак «За заслуги перед Самарской областью».
За пять лет под руководством Игоря Осинькина «Крылья Советов» провели 194 официальных матча (это второй результат в истории клуба после Александра Тарханова, который руководил командой в 211 играх — ред.), в которых одержали 85 побед и 35 раз сыграли вничью. Были взлеты и падения, но самого главного провала — вылета обратно в ФНЛ при Игоре Витальевиче не случилось. Мы решили вспомнить самые главные матчи (на взгляд редакции «МК в Самаре») тренера во время работы в «Крыльях».
«Крылья Советов» — «Акрон» — 2:1. 2 мая 2021 года.
В 40-м туре Футбольной Национальной Лиги, за три матча до конца первенства, самарцы смогли обеспечить себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу. Это произошло в матче против нынешнего соседа «Крыльев» по стадиону — «Акрона». В той игре подопечные Игоря Осинькина смогли переломить ход встречи. На гол Артема Делькина дублем ответил Иван Сергеев, забивший на 68-й и 92-й минутах игры. В том сезоне форвард отличился рекордное количество раз — 40. А в сумме футболисты «Крыльев» забили в чемпионате ФНЛ 100 голов.
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 3:1. 12 мая 2021 года.
Спустя всего 10 дней после того, как самарский клуб досрочно вернулся в РПЛ, команде Осинькина предстоял финал Кубка России. Тот матч до определенного момента неплохо складывался для «Крыльев». В первом тайме на гол Франсуа Камано ответил Владислав Сарвели. Несмотря на то что у самарцев было достаточно моментов — они их не реализовали. А вот москвичи своими шансами воспользовались, отпраздновав в итоге победу. Для «Крыльев» тот финал стал вторым в российской истории клуба.
«Крылья Советов» — «Динамо» — 5:2. 6 мая 2022 года.
В сезоне 2021/2022 самарцы под руководством Игоря Осинькина заняли 8-е место. Это лучший результат команды, начиная с 2008 года, когда «Крылья Советов» оказались на шестой строчке турнирной таблицы. Тогда благодаря разгромной победе над московским «Динамо» на поле «Самара Арены» со счетом 5:2 подопечным Осинькина удалось набрать 41 очко. В том матче дублем отметился ныне игрок питерского «Зенита» Максим Глушенков.
Несмотря на два поражения в следующих 29-м и 30-м турах, победы над «Динамо» хватило, чтобы занять итоговое 8-е место. Особенно приятно для болельщиков самарцев это было еще и потому, что 2022-й год стал годом 80-летия с момента создания «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:0. 3 июня 2023 года.
В сезоне 2022/2023 самарцев ожидала тяжелая концовка чемпионата. За тур до конца в гости к «Крыльям» пожаловал столичный «Спартак». Москвичи до последнего боролись с ЦСКА за «серебро» РПЛ, поэтому им нужны были очки. Самарцам нужно было тоже побеждать. После 29-ти сыгранных матчей «Крылья» шли на 13-м месте — в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе — и уступали воронежскому «Факел» одно очко. Единственный гол, забитый Бенхамином Гарре на 54-й минуте, принес Самаре долгожданную победу. А в параллельной игре «Факел» уступил питерскому «Зениту». Так «Крылья» обеспечили себе место в элитном дивизионе на следующий год.
«Крылья Советов» — «Спартак» — 4:0. 1 октября 2023 года.
В сезоне 2023/2024 команду уже так не трясло, как в предыдущем. Подопечные Игоря Осинькина набрали по итогам чемпионата то же 41 очко, что и двумя годами ранее, но на этот раз этого результата хватило для 9-го места в турнирной таблице. В целом сезон получился ровным, но и в нем особняком стояла разгромная победа над московским «Спартаком». В 10-м туре самарцы на своем поле не оставили камня на камне от обороны москвичей, забив 4 безответных мяча. Горшков отметился дублем, по голу записали на свой счет Гарре и Шитов. Еще одна очень яркая победа «Крыльев» и тренера Осинькина.
«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:3. 1 декабря 2024 года.
Блестящая победу сотворили самарцы в конце сложного для них 2024 года. На фоне постоянных слухов об увольнении тренера, которые ходили вокруг команды, и новостей о смене вектора развития клуба, «Крылья» прихлопнули питерский «Зенит» с его чемпионским составом и на его поле. Футболисты бились не только за свое имя, но и за тренера. Вдвойне принципиальной игра стала для Ивана Сергеева, который забил своей бывшей команде сразу 2 мяча. Эта победа была очень важна в плане эмоций, с которыми самарские футболисты уходили на зимний перерыв в чемпионате. А после возобновления турнира команда заняла 10-е место и осталась в элитном дивизионе.
Не менее яркой игрой стал и матч против московского «Локомотива» в 22-м туре. Тогда самарцы на кураже разгромили москвичей со счетом 5:1. Но мы выделили именно победный матч против чемпиона в Санкт-Петербурге, когда результат был достигнут в наивысшей точке отчаяния.
Игорь Осинькин покидает Самару. При нем «Крылья Советов» 4 года стабильно играли в элитном дивизионе страны. Остается надеяться, что будущий главный тренер команды сохранит эту тенденцию на радость самарским болельщикам.
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