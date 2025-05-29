Жители Цимлянска временно остались без воды из-за порыва

Сегодня, 29 мая, в Цимлянске Ростовской области прекратили подачу воды из-за порыва на улице Краснознаменной. Об этом в Telegram рассказала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— После порыва водовода была остановлена работа насосных станций ВНС-2 и ВНС-3, также временно прекратилась подача воды в городе. Сейчас повреждение устраняют специалисты ГУП РО «УРСВ», — написала Антонина Пшеничная.
После ремонта водоснабжение восстановят в штатном режиме. Организован подвоз воды по заявкам.
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