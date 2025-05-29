На мэрию Самару подали в суд из-за разрушенной дороги на улице Халиловской

Прокуратура Куйбышевского района Самары провела проверку, в ходе которой были найдены дефекты на дороге на улице Халиловской. В ведомстве рассказали подробности.
Из-за разрушенной дороги прокуратура вынуждены была подать иск в Ленинский районный суд.
Судом было принято решение удовлетворить иск. Теперь администрация города должна будет восстановить проблемную дорогу.
Ранее мы писали об опасных колодцах, которые расположены на дорогах города. Местные жители начали жаловаться на проблему, а «РСК-Самара» дали комментарий.
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