Путин пообещал семье из Ингушетии автомобиль

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал многодетной семье из Ингушетии семейный автомобиль.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, которые награждены орденом «Родительская слава».
Отец семейства отметил, что такой большой семье неудобно выезжать на отдых из-за проблем с транспортом — приходится нанимать «Газель» или просить знакомых о помощи.
«Что касается транспорта, будем считать, что вопрос решен. Мои коллеги с вами свяжутся. Это должен быть удобный транспорт — вариант найдем точно, чтобы вам было удобно», — сказал Путин.
Марьям Хамхоева и Беслан Боголов воспитывают десятерых сыновей и одну дочь. Девочка показала президенту рисунок, на котором изображена ингушская родовая башня «Лейми» и Московский Кремль.
«Ты объединила страну — Россию, которая такая разная и такая единая для всех Родина», — прокомментировал рисунок Путин.