Мужчина, обвиняемый в покушении на Руссо, отказался признать вину

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев отказался признать вину в убийствах и покушениях, в том числе на певца Авраама Руссо, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
«Подсудимый не признал вину ни по одному эпизоду», — сказал адвокат, который представляет интересы Руссо.
Московский гарнизонный военный суд в четверг приступил к рассмотрению дела по существу с участием коллегии присяжных заседателей. Следующее заседание назначено на 3 июня.
Алешкин отметил, что заседания проходят в закрытом режиме. «Это правильно. Я не могу говорить по сути. Мы ждем от присяжных справедливости, Руссо ждет справедливости много лет. Надо уже ставить точку в этом деле», — пояснил он.
Адвокат намерен доказать, что Эльдукаев — не случайный человек в этом деле. «В суде присяжных даже очевидный факт подвергается сомнению. У нас будет много сложной работы, но за мной справедливость», — добавил собеседник.
Тархан Эльдукаев обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное организованной группой).
По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.
Кроме того, считает следствие, в 2006 году Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к певцу Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста в бедро.
Трясников и Джура в 2022 году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима, уголовное преследование Демкина прекращено в связи с его смертью. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.