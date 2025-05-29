В ЦПКиО Волгограда готовятся к купальному сезону

— Перед началом купального сезона в водоеме модернизирована система водоподготовки, которая обеспечивает непрерывную циркуляцию воды. Новая система фильтрации позволит в 1,5 раза сократить время полного водообмена. Перед открытием в соответствии с требованиями будет проведена процедура исследования проб воды и смывов с поверхностей, — добавили в пресс-службе парка.