Путин призвал внедрять соцпрограммы по поддержке семей по всей России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Социальные программы по поддержке семей должны быть реализованы на всей территории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг по видеосвязи проводит встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня».
«Для того, чтобы все программы, которые мы создаем, формируем для, в частности, многодетных семей, чтобы они одинаково и эффективно реализовывались на всей территории РФ, где бы эти семьи ни проживали», — сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Он добавил, что понимает непростую ситуацию в Запорожской области, в которой проживает многодетная семья Елиных, и пообещал делать все для того, чтобы она стабилизировалась и дальше.