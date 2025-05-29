Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей

«Спасибо. Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги в правительстве, в администрации, да и в регионах — говорю совершенно искренне — хотели бы иметь побольше таких друзей, как вы. Искренне говорю абсолютно, потому что вы настоящие, вы настоящие люди с душой, сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей, как вы, это надежно, почетно и приятно просто. С такими людьми общаться приятно. Я говорю искренне абсолютно, вот мы далеко друг от друга сейчас находимся, но вот это чувство надеги, что называется, чувство симпатии, оно возникает через расстояние, километры», — ответил Путин.