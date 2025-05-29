Путин признался многодетной семье из Пензы, что хотел бы иметь таких друзей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в общении с многодетной семьей из Пензы заявил, что в общении с ними возникает «чувство надеги» и симпатия, и признался, что хотел бы побольше иметь таких друзей.
Глава государства в четверг по видеосвязи встречается с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почётного звания «Мать-героиня». Во встрече приняла участие семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, которые воспитывают 11 детей.
Дарья Беляева рассказала президенту, что с другими многодетными семьями регулярно посещает детские дома, дома-интернаты и проводят там концерты для воспитанников. Ее супруг рассказал, что в одном из детских домов на занятии про дружбу показывали портреты известных людей и спрашивали, хотят ли они себе такого друга, и только когда показали портрет президента РФ, то все дети хором закричали, что хотели бы себе такого друга.
«Так что у вас очень много друзей», — сказал Вячеслав Беляев главе государства.
«Спасибо. Я вас уверяю, что и я, и многие мои коллеги в правительстве, в администрации, да и в регионах — говорю совершенно искренне — хотели бы иметь побольше таких друзей, как вы. Искренне говорю абсолютно, потому что вы настоящие, вы настоящие люди с душой, сердцем, с характером, с определенными ясными целями в жизни. И иметь рядом с собой таких друзей, как вы, это надежно, почетно и приятно просто. С такими людьми общаться приятно. Я говорю искренне абсолютно, вот мы далеко друг от друга сейчас находимся, но вот это чувство надеги, что называется, чувство симпатии, оно возникает через расстояние, километры», — ответил Путин.