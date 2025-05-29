Путин пообещал многодетным семьям организовать поездку в Москву

«Я попрошу коллег, мы это уже делали в предыдущие годы, из администрации президента, чтобы они со всеми участниками нашего сегодняшнего мероприятия поработали. И те, кто смогут, захотят это сделать, мы с удовольствием организуем вам поездку в Москву, целиком со всеми вашими замечательными большими коллективами семейными», — сказал Путин в ходе встречи с многодетными семьями.