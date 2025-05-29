В Краснодаре изменят время бесплатного пребывания на парковках

«Усугубляют ситуацию автомобилисты, которые придумывают всяческие хитрости, чтобы не оплачивать все время пребывания на парковке. Сокращение бесплатного времени направлено на борьбу с теми, кто использует этот период по несколько раз, оплачивая минимум или не платя вовсе», — назвали причину в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.