В Краснодаре изменят время бесплатного пребывания на парковках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Период бесплатного нахождения машин сократят с 15 до 5 минут. Изменения введут только на парковках, которые работают без шлагбаумов.
До 5 минут сократят и время, в течение которого водитель обязан покинуть парковку после окончания оплаченного времени.
В мэрии отметили, что проблема с местами на парковках обострилась в центре Краснодара.
«Усугубляют ситуацию автомобилисты, которые придумывают всяческие хитрости, чтобы не оплачивать все время пребывания на парковке. Сокращение бесплатного времени направлено на борьбу с теми, кто использует этот период по несколько раз, оплачивая минимум или не платя вовсе», — назвали причину в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Проект постановления об изменении времени уже готов. Он начнет действовать после согласования и публикации в СМИ.
Всего в Краснодаре насчитывается 270 муниципальных платных парковок на 11 645 мест.