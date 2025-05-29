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В Краснодаре изменят время бесплатного пребывания на парковках

Время бесплатного пребывания на парковках Краснодара сократят до 5 минут.

В Краснодаре изменят время бесплатного пребывания на парковках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Период бесплатного нахождения машин сократят с 15 до 5 минут. Изменения введут только на парковках, которые работают без шлагбаумов.

До 5 минут сократят и время, в течение которого водитель обязан покинуть парковку после окончания оплаченного времени.

В мэрии отметили, что проблема с местами на парковках обострилась в центре Краснодара.

«Усугубляют ситуацию автомобилисты, которые придумывают всяческие хитрости, чтобы не оплачивать все время пребывания на парковке. Сокращение бесплатного времени направлено на борьбу с теми, кто использует этот период по несколько раз, оплачивая минимум или не платя вовсе», — назвали причину в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Проект постановления об изменении времени уже готов. Он начнет действовать после согласования и публикации в СМИ.

Всего в Краснодаре насчитывается 270 муниципальных платных парковок на 11 645 мест.