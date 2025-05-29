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«Приезжайте в наш Крым»: многодетная семья позвала Путина на полуостров

Многодетная семья из Симферополя пригласила президента России Владимира Путина посетить Крым. В своем обращении они подчеркнули принадлежность полуострова к России.

«Приезжайте, посещайте наш Крым», — заявила мать семейства, обращаясь к Путину. Ее предложение прозвучало во время встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями-героинями. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Ее супруг также поддержал приглашение, заявив: «Крым наш».

Владимир Путин в ответ подчеркнул уникальность полуострова, отметив его природные особенности и живительный морской воздух. Президент напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло по инициативе самих крымчан, а Москва только поддержала их решение.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после смены власти на Украине. Тогда за присоединение к России проголосовали более 96% участников в Крыму и свыше 95% — в Севастополе. С тех пор 18 марта в регионе ежегодно отмечается День воссоединения с Россией.