«Приезжайте в наш Крым»: многодетная семья позвала Путина на полуостров

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после смены власти на Украине. Тогда за присоединение к России проголосовали более 96% участников в Крыму и свыше 95% — в Севастополе. С тех пор 18 марта в регионе ежегодно отмечается День воссоединения с Россией.