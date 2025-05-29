Создана новая «упаковка» для РНК-лекарств

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США разработали новый тип жировых наночастиц для «упаковки» молекул терапевтической РНК, которые значительно реже провоцируют иммунный ответ и более эффективно доставляют эти цепочки в больные органы и клетки, чем уже применяемые в медицинской практике наноструктуры на базе липидов и полиэтиленгликоля. Об этом сообщила пресс-служба Корнеллского университета.
«Существующие технологии подходят для создания РНК-вакцин от ковида и других инфекций, так как для приобретения иммунитета нужны небольшие дозы наночастиц. Лечение рака при помощи РНК-терапий потребует введения значительно более крупных доз лекарств, и если иммунитет пациента будет остро реагировать на некоторые компоненты этой упаковки, такие как полиэтиленгликоль, это создаст большие проблемы», — пояснил профессор Корнеллского университета (США) Цзян Шаои, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают исследователи, за последние несколько лет ученые создали большое число прототипов вакцин и генных терапий на базе фрагментов так называемой матричной РНК. Они заставляют клетки человека вырабатывать определенные белки и другие молекулы, которые стимулируют развитие иммунитета к определенным вирусам, или же способствуют уничтожению раковых клеток или подавлению патогенных процессов в разных органах тела человека.
Как правило, подобные молекулы РНК упакованы в специальные жировые частицы, сохраняющие стабильность в кровотоке и способные проникать внутрь человеческих и животных клеток. Помимо жировых молекул, эти наноструктуры содержат в себе гидрофобные вещества, в том числе полиэтиленгликоль (ПЭГ), многие из которых вызывают реакцию со стороны иммунитета и заставляют его клетки уничтожать РНК-терапию.
Американские исследователи предположили, что этого можно избежать, если заменить ПЭГ и другие иммуногенные компоненты частиц на невидимые для иммунитета аналоги. Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили новую форму жировой «упаковки», построенную на базе поликарбобетаина, популярного смягчителя и пенообразователя в парфюмерной индустрии, и проверили их работу на культурах клеток и мышах.
Эти опыты показали, что новая «упаковка» для РНК-вакцин и терапий была не только более незаметной для имунитета, но и при этом она значительно повысила эффективность доставки матричной РНК. Это позволило ученым более чем удвоить эффективность редактирования генома Т-клеток при подготовке противораковой CAR-T терапии, а также вдвое снизить нагрузку на печень мышей при введении наночастиц с РНК в их кровоток. Все это, как надеются профессоры, расширит практическую применимость РНК-лекарств.