Создана новая «упаковка» для РНК-лекарств

Эти опыты показали, что новая «упаковка» для РНК-вакцин и терапий была не только более незаметной для имунитета, но и при этом она значительно повысила эффективность доставки матричной РНК. Это позволило ученым более чем удвоить эффективность редактирования генома Т-клеток при подготовке противораковой CAR-T терапии, а также вдвое снизить нагрузку на печень мышей при введении наночастиц с РНК в их кровоток. Все это, как надеются профессоры, расширит практическую применимость РНК-лекарств.