В СПбПУ открыли лабораторию для анализа биомедицинских данных с применением ИИ

Новый научный центр стал еще одним подразделением института, где уже более десяти лет ведутся исследования молекулярных механизмов нарушений работы головного мозга. Лаборатория будет интегрирована в научно-образовательную экосистему СПбПУ, насчитывающую 12 институтов и объединенный научно-технологический комплекс. Проект реализуется в рамках конкурса «Blue Sky Research — искусственный интеллект в науке» — инициативы, направленной на цифровую трансформацию научных областей. Кампус включает пять лабораторий, специализирующихся на использовании ИИ в фундаментальных исследованиях.