В Казани закрыли кафе «Баку» из-за санитарных нарушений

В Приволжском районе Казани на 45 суток закрыли кафе «Баку» из-за грубых санитарных нарушений. Несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам выявили в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Работу заведения полностью приостановили. Помещения опечатали. В случае несоблюдения запрета и попытки возобновить деятельность до устранения нарушений, владельцу грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба ГУФССП по Татарстану.
Ранее в Нурлате закрыли кафе «Ниндзя» из-за кишечной инфекции.