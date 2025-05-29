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В Казани закрыли кафе «Баку» из-за санитарных нарушений

Работу заведения полностью приостановили.

Источник: пресс-служба ГУФССП по Татарстану

В Приволжском районе Казани на 45 суток закрыли кафе «Баку» из-за грубых санитарных нарушений. Несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам выявили в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Работу заведения полностью приостановили. Помещения опечатали. В случае несоблюдения запрета и попытки возобновить деятельность до устранения нарушений, владельцу грозит административная ответственность, сообщает пресс-служба ГУФССП по Татарстану.

Ранее в Нурлате закрыли кафе «Ниндзя» из-за кишечной инфекции.