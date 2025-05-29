В Ростовской области семена риса обрабатывали нелегальными пестицидами

В Пролетарском районе Ростовской области индивидуального предпринимателя поймали на незаконном использовании пестицидов, сообщает управление Россельхознадзора.
Оказалось, что мужчина обрабатывал химикатами семена риса. При этом он использовал вещество, которое запретили применять к рису в России. Нарушение выявили при проверке данных в системе «Сатурн».
Предпринимателю вынесли предостережение с требованием строго соблюдать установленные требования.
Напомним, также на Дону ввели карантин из-за опасного сорняка.
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