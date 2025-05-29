Во Франции хирурга, изнасиловавшего 299 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы

Французский хирург Жоэль Ле Скуарнек приговорен к 20 годам тюрьмы за сексуализированное насилие по отношению почти к 300 жертвам, большинство из которых были его пациентами. Средний возраст пострадавших — 11 лет. Хирург заявил на суде, обращаясь к ним, что «разрушил их жизнь». Он полностью признал вину. В основу обвинения легли дневники педофила, которые он вел с конца 80-х.