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Теперь официально: улица Потемкинская в Симферополе получила название

Улицу Шмидта в Симферополе официально переименовали в Потемкинскую.

С этой недели улицу Шмидта в центре Симферополя официально переименовали в Потемкинскую. С двойным наименованием она была на протяжении трех лет. Как сообщает «Крымская газета», улица окончательно приняла свое историческое имя, которое ей было дано в марте 1904 года решением городской думы.

Потемкинская улица в Симферополе является живым свидетельством истории Крыма. Она охватывает множество эпох — от Российской империи и князя Потемкина до событий Великой Отечественной войны и Ялтинской конференции, а также до наших дней.

Возвращение улице ее исторического названия символизирует восстановление связи между прошлым и настоящим, подчеркивая важность сохранения архитектурных памятников, таких как «дом Черчилля». Бережное отношение к культурному наследию позволит передать его будущим поколениям.

Какие названия сменила улица?

• 1904−1924: Потемкинская улица — первоначальное название,

• 1924−1941: улица Шмидта — при советской власти,

• 1941−1944: Объездная (Umfahrtstrasse) в период немецкой оккупации,

• 1944−2022: улица Шмидта — советский и постсоветский период,

• с 2022 года: возвращение исторического названия — Потемкинская.