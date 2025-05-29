Теперь официально: улица Потемкинская в Симферополе получила название

С этой недели улицу Шмидта в центре Симферополя официально переименовали в Потемкинскую. С двойным наименованием она была на протяжении трех лет. Как сообщает «Крымская газета», улица окончательно приняла свое историческое имя, которое ей было дано в марте 1904 года решением городской думы.