Белорус принес обменять доллары из альбома бабушки в банк, а там вызвали милицию. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«Неприбыльная находка в альбоме бабушки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в один из банков Логойска пришел местный житель. Он хотел обменять две купюры по 50 и 100 долларов на белорусские рубли. В момент проведения операции у сотрудника возникли сомнения в подлинности денег и он позвонил в милицию.
«Согласно заключению эксперта, исследуемый денежный билет является подлинным денежным билетом, но достоинством не 50, а 5 долларов США», — заметили в ведомстве.
В ГКСЭ уточнили, что злоумышленники изменили цифровой номинал денежного билета, наклеив поверх цифр «5» фрагменты бумаги с распечатанным на принтере числом «50». Что касается купюры в 100 долларов, то она была изготовлена не предприятием, который осуществляет производство данного вида продукции.
«Купюра выполнена способом электрофотографической печати, а элементы защиты имитированы», — пояснили в ГКСЭ.
Житель Логойска сказал, что деньги нашел в фотоальбоме в деревне, где когда-то жила его покойная бабушка. О том, что деньги поддельные, он не знал. Заведено уголовное дело.
Кстати, доллар упал до отметки ниже трех рублей на торгах 29 мая в Беларуси.
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