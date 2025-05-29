В новых домах Омска могут появиться поликлиники на первых этажах

Представители минстроя и минздрава Омской области ведут переговоры с руководством строительных компаний. Предмет переговоров — поиск возможности расположения поликлиник и врачебных амбулаторий на первых этажах жилых домов, изначально предназначенных для коммерческих учреждений.
«Создали рабочую группу, чтобы индивидуально заниматься проектированием площадей, исходя из наших потребностей и возможностей застройщика. Найдем приемлемое решение, и необходимые омичам социальные объекты будут располагаться рядом с домом», — сообщил сегодня, 29 мая, в своем телеграм-канале министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко.
Ранее, со слов министра, были достигнуты договоренности о том, что детские сады и школы застройщики будут возводить за свой счет, и строительство первых объектов уже началось. Теперь омским чиновникам предстоит решить вопрос с объектами здравоохранения.